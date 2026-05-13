Historische editie Badminton met Nederlands fokkerssucces

Drie maanden na haar bevalling schreef Rosalind Canter met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz) a.k.a. Walter, geschiedenis. Voor de derde keer op rij won het duo de prestigieuze vijfsterren eventingwedstrijd MARS Badminton Horse Trials, met overmacht. Ook daarnaast was er veel moois te zien, zelfs met een Nederlands tintje.

Esther Berendsen Door

Het beste ‘Nederlandse’ resultaat was voor Friendship VDL (Azteca VDL uit Utah Roos VDL v. Hold up Premier); elfde met de Brit Aaron Millar. De inmiddels zestienjarige ruin werd gefokt door VDL Stud en kwam via Padraigh McCarthy op vierjarige leeftijd terecht bij Millar. “Hij was zo, zó scherp – dat was ook wat ik zo geweldig aan hem vond”, vertelt de ruiter. “Het is een beetje een freak in zijn snelheid en hoe hij denkt.”

Lees een interview met Aaron Millar in de Paardenkrant nr. 20

