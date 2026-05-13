Historische editie Badminton met Nederlands fokkerssucces

Esther Berendsen
Historische editie Badminton met Nederlands fokkerssucces featured image
Rosalind Canter en Lordships Graffalo op Badminton Horse Trials 2023. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

Drie maanden na haar bevalling schreef Rosalind Canter met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz) a.k.a. Walter, geschiedenis. Voor de derde keer op rij won het duo de prestigieuze vijfsterren eventingwedstrijd MARS Badminton Horse Trials, met overmacht. Ook daarnaast was er veel moois te zien, zelfs met een Nederlands tintje.

Door Esther Berendsen

Het beste ‘Nederlandse’ resultaat was voor Friendship VDL (Azteca VDL uit Utah Roos VDL v. Hold up Premier); elfde met de Brit Aaron Millar. De inmiddels zestienjarige ruin werd gefokt door VDL Stud en kwam via Padraigh McCarthy op vierjarige leeftijd terecht bij Millar. “Hij was zo, zó scherp – dat was ook wat ik zo geweldig aan hem vond”, vertelt de ruiter. “Het is een beetje een freak in zijn snelheid en hoe hij denkt.”

Lees een interview met Aaron Millar in de Paardenkrant nr. 20

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 20 – 2026 digitaal
De Paardenkrant 20 – 2026 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant