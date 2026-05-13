Richard Davison: ‘Charlotte Fry, Becky Moody en Carl Hester zeker in team Aken’

Het Britse team (vlnr) Glamourdale met Charlotte Fry, Fame met Carl Hester en Jägerbomb met Becky Moody Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In een column voor Horse&Hound meldt Richard Davison dat Charlotte Fry met Glamourdale, Becky Moody met Jägerbomb en Carl Hester met Fame praktisch zeker zijn van een teamplaats in het Britse team op het Wereldkampioenschap in Aken. Datzelfde trio haalde op de afgelopen twee kampioenschappen (Olympische Spelen Parijs en Europees Kampioenschap Crozet) brons en zilver binnen.

