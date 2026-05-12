Nieuwe talenten vooraan in tweede wedstrijd Stal Hendrix-competitie

In Asten werd vandaag de tweede wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie verreden en dit bracht nieuwe winnaars naar voren. Eric van der Vleuten en Piet Raijmakers kenden bij de vierjarigen de hoogste punten toe aan Karelli Z (v. Kassander van ’t Roosakker), terwijl Doriek de Rock I (v. Dominator 2000 Z) en Million’s Crack (v. Million Dollar) wonnen bij de vijf- en zesjarigen.

Ellen Liem Door

Oud-topruiters Eric van der Vleuten en Piet Raijmakers beoordeelden ruim 50 vierjarige springtalenten. “Het was een gevarieerde groep paarden, zowel qua africhting als kwaliteit, met een paar hele fijne paarden in de kopgroep”, vertelde eerstgenoemde.

Vierjarigen

Met een 8,3 voor het springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen kreeg Karelli Z (Kassander van ’t Roosakker x Balou du Rouet, fokker S. Valeijn) onder Rob Heijligers de beste beoordeling en daarmee gaat hij voorlopig aan de leiding in de tussenstand. “Een heel compleet springpaard: hij laat zich heel fijn rijden, en springt met een goede techniek.”

Toekomsttalenten

Twee toekomsttalenten eindigden beide met een 8,3 en een 8,0 op de tweede plaats: Special Lady (Cornet Obolensky x Glasgow van ’t Merelsnest, fokker Jan Pen) onder Elke van den Broek en United Son (United Touch S x Centurion, fokker Georg Hummelsheim) onder Jose Ignacio Rosal. “Special Lady is een heel aansprekend paard, die met veel vermogen springt en zich goed laat rijden. United Son viel op met zijn goede lichtvoetige galop, mooie techniek en goede rijdbaarheid.” De winnaar van de eerste omloop van deze competitie, de Newmarket VM-dochter Sizora JB eindigde vandaag als zevende.

Nieuwe winnaars

Na een tweede plaats vorige week in Koningsbosch, zette de Dominator 2000 Z-dochter Dorien de Rock 1 (mv. Der Senaat 111, fokkers Paul en Huguette Exelmans-Laevers) vandaag orde op zaken. Onder de Belgische ruiter Jeroen Scheepers won zij in een zeer snelle tijd het tweefasenparcours bij de vijfjarigen. Rob Heijligers bevestigde zijn goede vorm met Oana van de Heibocht Z (O’Neill van ’t Eigenlo x Asca Z, fokker Marwin van den Nieuwenhuijzen) door eveneens opnieuw op het podium te eindigen. Daarmee staan zij voorlopig eerste en tweede in het tussenklassement.

Vandaag was er een mooie derde plek voor Riekemieka B( Landino VDL x Zirocco Blue VDL, fokker Jurjan Bloem) onder Johan Bergs.

Onder Barbara Schreuder pakte de Million Dollar-nakomeling Million’s Crack (mv.Chello I, fokker Hans Karsten Ingwersen) de overwinning in de goed bezette zesjarigenrubriek. Daarmee liet dit duo, dat al de nodige internationale ervaring opdeed, meer dan 70 combinaties achter zich. Het meest dichtbij hun winnende tijd kwam Sam Versteijnen met de Hermantico-zoon Pandemi (mv. Starpower, fokker Mari Vissers), gevolgd door Britt Driessen met de door haar vader gefokte Duel Mood Z (Duel de HSP x Irco Miro G). Na een tweede plaats vorige week in Koningsbosch gaan zij nu voorlopig aan de leiding.

Bron: Persbericht