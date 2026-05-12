Suikerstofwisseling bij paarden: waarom balans zo belangrijk is

Een paard is gemaakt om de hele dag kleine hoeveelheden vezelrijk voer op te nemen en die energie geleidelijk te benutten. Dat systeem werkt efficiënt. Sterker nog, het paardenlichaam is van nature bijzonder goed ingericht om met sobere voeding om te gaan. Maar rijke weides, energierijk voer, minder beweging en genetische aanleg kunnen de suikerstofwisseling onder druk zetten, met verschillende gezondheidsproblemen als gevolg. Lees meer over de suikerstofwisseling van jouw paard en wat je kunt doen om deze in balans te houden.

De suikerstofwisseling van een paard werkt als volgt. Na het eten worden suikers uit het voer omgezet in glucose; de brandstof voor spieren, organen en alle processen in het lichaam. Stijgt het glucosegehalte in het bloed, dan maakt de alvleesklier insuline aan. Dat hormoon helpt glucose opnemen en opslaan, bijvoorbeeld in spieren of de lever. Daalt de beschikbare energie weer, bijvoorbeeld na arbeid, dan spreekt het lichaam die reserves aan. Dat is in essentie de suikerstofwisseling: een voortdurend samenspel van opnemen, opslaan en vrijmaken van energie. Zolang dat proces in balans blijft, functioneert het systeem probleemloos.

Balans verstoord

De balans raakt verstoort wanneer het lichaam minder gevoelig wordt voor insuline. Glucose wordt dan minder efficiënt verwerkt, terwijl het lichaam juist meer insuline gaat produceren om dat te compenseren. Die vicieuze cirkel kan op termijn leiden tot insulinedisregulatie, wat we in de praktijk regelmatig zien bij paarden met overgewicht of sobere rassen. Vooral bij pony’s, IJslanders, koudbloeden en andere efficiënte rassen is dat iets om alert op te zijn. Ook oudere dieren zijn gevoeliger voor suikers, omdat ze deze minder makkelijk kunnen verwerken.

Opeenstapeling van factoren

Het zijn meestal geen grote fouten die het paardenlichaam uit balans brengen, vaker stapelen kleine factoren zich op. Een rijk voorjaarsperceel. Net iets te veel krachtvoer. Te weinig arbeid in verhouding tot de energieopname. Een pony die ‘van lucht dik wordt’.

Koude nachten

Daarnaast spelen suikerpieken in gras een rol. Vooral na koude nachten met zonnige dagen kan gras relatief veel fructaan bevatten. Ook door droogte of een gebrek aan voedingsstoffen kan gras gestrest raken. Hetzelfde geldt voor te kort afgegraasd gras. De stress zorgt ervoor dat het gras suikers vasthoudt.

De wei in: veilig of niet?

Signalen

Sommige paarden geven subtiele waarschuwingen bij een verstoorde suikerbalans. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld een harde manenkam of vetophopingen rond de schouder of staartbasis. Ze hebben moeite met het verliezen van gewicht. Ze zijn gevoelig op de hoeven, of worden opvallend snel ‘rond’ zodra ze op gras staan. Dat zijn signalen die vragen om een kritische blik op het management. Want vaak zit de oplossing niet in één ingreep, maar in meerdere kleine aanpassingen.

Management maakt het verschil

Bij een normale suikerstofwisseling draait alles om balans. Balans in voeding, beweging, energie-inname en -verbruik. Kijk kritisch naar suiker- en zetmeelrijke producten. Dat begint met ruwvoer als basis. Hierin zit (ongemerkt) de grootste hoeveelheid suiker die het paard binnenkrijgt. Zorg voor een goede verdeling van voergiften over de dag. En vooral: zorg voor voldoende dagelijkse beweging. Want spieren zijn niet alleen voor prestaties in de ring belangrijk, maar spelen ook een grote rol in het benutten van glucose. Juist daarom is arbeid een belangrijke factor in stofwisselingsmanagement.

Niet dik, maar fit

In een tijd waarin paarden steeds vaker ruim gevoerd worden, is ‘goed in conditie’ soms lastig te onderscheiden van te zwaar. Een gezonde stofwisseling draait niet om een rond paard, maar om een fit paard. Een paard dat energie efficiënt benut, dat arbeid goed aan kan en waarvan het systeem doet waarvoor het bedoeld is: balans houden.

Extra ondersteuning: Sugar Balance

