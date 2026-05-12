Van der Meer geeft jonge garde kans in FEI Nations Cup Lier: Van der Putten, Filion, Reef en Van Peperstraten in TeamNL

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Van der Meer geeft jonge garde kans in FEI Nations Cup Lier: Van der Putten, Filion, Reef en Van Peperstraten in TeamNL featured image
Sophie Reef met Gideon K.H. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Bondscoach Patrick van der Meer heeft voor de derde wedstrijd van de FEI Nations Cup in Lier gekozen voor een relatief jong TeamNL. De selectie bestaat uit Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 N.O.P., Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel, Sophie Reef met Gideon K.H. en Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Hotmail V. Voor Reef en Van Peperstraten wordt het hun debuut in een landenwedstrijd voor Nederland.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant