Veelbelovend Inter II-debuut voor Forza RS2 en Marieke van der Putten: ‘Met wat meer zelfvertrouwen, gaat ze grote stappen maken’

Savannah Pieters
Marieke van der Putten met Forza RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Marieke van der Putten beschikt met Titanium RS2, Zantana RS2 N.O.P. en Kuvasz RS2 N.O.P. al over drie bewezen talenten voor het internationale Grand Prix-circuit, maar ook de volgende generatie dient zich aan. Nadat eerder de KWPN-goedgekeurde Jameson RS2 succesvol debuteerde in de Intermédiaire II, maakte afgelopen weekend ook Forza RS2 (Fürstenball x Sir Donnerhall I) haar debuut op dat niveau. Op de Subtopwedstrijd in Geesteren noteerde de elfjarige Oldenburger-merrie direct een veelbelovende score van 73,09%.

