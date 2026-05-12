Deze week… Van der Schans: ‘Geen diep dal, wel een opbouwfase’

In de Paardenkrant van deze week reageert Wout-Jan van der Schans op de column van Roelof Bril over de stand van zaken in de top van de Nederlandse springsport. Al met al kan Van der Schans zich niet vinden in de conclusie van Bril dat het er slecht voorstaat. “Het is maar hoe je het bekijkt, en ik bekijk het liever van de positieve kant. Ik denk dat we ons in een opbouwfase bevinden en dat er veel moois aan zit te komen. Daarbij hoop en verwacht ik dat we in Aken die kwalificatie veilig kunnen stellen."

De felbegeerde kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles zou de bondscoach heel graag binnenhalen op het WK in Aken. In Aken moet het Nederlandse team daarvoor in de top zeven eindigen. Of in de top acht, als de Verenigde Staten (als gastland automatisch deelnemer in Los Angeles) daar ook deel van uitmaakt. Op het EK gaat het om een topdrieplek (van landen die zich nog niet gekwalificeerd hebben).

Jur Vrieling houdt WK-deur op een kier: ‘Zeg nooit nooit’

Met nog enkele maanden richting het wereldkampioenschap in Aken rijst de vraag of Vrieling deel gaat uitmaken van TeamNL. “Zeg nooit nooit dat we er in Aken niet bij zijn, ik hoop het wel en ik train er ook voor, maar realistisch gezien wordt het lastig. De echte vorm moet nu toch wel komen; het is een beetje de vraag of het op tijd gaat zijn.”

Historische editie Badminton met Nederlands fokkerssucces

Drie maanden na haar bevalling schreef Rosalind Canter met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz) a.k.a. Walter, geschiedenis. Voor de derde keer op rij won het duo de prestigieuze vijfsterren eventingwedstrijd MARS Badminton Horse Trials, met overmacht. Ook daarnaast was er veel moois te zien, zelfs met een Nederlands tintje.

Het beste ‘Nederlandse’ resultaat was voor Friendship VDL (Azteca VDL uit Utah Roos VDL v. Hold up Premier); elfde met de Brit Aaron Millar. De inmiddels zestienjarige ruin werd gefokt door VDL Stud en kwam via Padraigh McCarthy op vierjarige leeftijd terecht bij Millar. “Hij was zo, zó scherp – dat was ook wat ik zo geweldig aan hem vond”, vertelt de ruiter. “Het is een beetje een freak in zijn snelheid en hoe hij denkt.”

Brian Barnett: ‘Ik probeer mijn eigen geluk te creëren’

Brian Barnett bracht meerdere paarden uit in de Lichte Tour en deed dat ook al internationaal. Steeds verschijnt de ruiter met nieuwe paarden in de ring, zo ook met Knight Power JB (v. Governor) waarmee hij onlangs het debuut in de Prix St. Georges gelijk winnend afsloot met bijna 69%. Tot nu toe zat er echter met geen van zijn paarden een lange carrière in omdat verkoop voorop staat. Toch is Barnett, die samen met Clara Zimmer een eigen dressuurstal runt in Weert, vastberaden om de Grand Prix te bereiken.

Stijger van de Maand Grand Galaxy Win: ‘De werklust en instelling zijn verankerd in de moederlijn’



De inmiddels vijftienjarige Grand Galaxy Win (Apache x Jazz x Zeoliet) heeft geen enorme aantallen veulens op de wereld gezet (203 in de KWPN database en 264 bij het DWB), maar een steeds groter deel daarvan loopt in de hogere dressuursport. Van de 357 bij HorseTelex geregistreerde nakomelingen, hebben er meer dan zestig een klassering van Z-dressuur of hoger achter hun naam. Op de HorseTelex dressuurrankings staat de door Angèle Toonen-Arts gefokte Grand Galaxy Win op dit moment op de derde plaats op de B-ranking voor jonge verervers en 24e op de A-ranking.

Loïs Joosse baant zich langzaam maar zeker een weg richting de top

Ze weet wat ze wil; de 25-jarige Loïs Joosse is langzaam maar zeker bezig zich een weg te banen naar de top in de eventingsport. Dit jaar staat de overgang naar de vierster gepland, in de hoop volgend jaar Boekelo te mogen rijden. De seizoenstart in de driester is hoopgevend. Met Monash van de Groote Kamps (Idrigill van de Groote Kamps x Roven xx) werd ze onlangs in Münster in een groot internationaal deelnemersveld knap dertiende in de korte driester.

‘Of je nu twintig of negentig bent, het is altijd gezellig bij de rijvereniging’

Jan Schoorlemmer (91) en Gerrit Vegterlo (90) zijn al 75 jaar lid van de Rijvereniging Paardensport (RV) Heeten. Als geen ander weten de heren hoe het er vroeger aan toeging. De liefde voor het paard en de club is altijd gebleven. “Het mooiste vind ik de eenheid. Of je nu twintig of negentig bent, het is er altijd gezellig samen.”

Fervent menner Jelmer Chardon rijdt uniek vierspan: vader Jurre 495 en drie zonen

Aan de Hesenserreed in Jorwert huisvest Stal Chardon met een eigen trainingsstal en hengstendekstation. Op deze locatie gebeurde vorige week een heel bijzonder en uniek fenomeen. Rijder Jelmer Chardon zittend op zijn marathonwagen had voor zich een viertal imposante Friese paarden. Nu is dat op zich natuurlijk niet zo bijzonder, wel het feit dat dit viertal bestond uit maar liefst vier KFPS-goedgekeurde dekhengsten, bestaande uit vader Jurre 495 en zijn drie zonen Hielke 530, Siebren 547 en Tygo 556.

WK Lanaken: vijfjarigen voortaan gejureerd en minimumeisen betreft deelname

Blik op Aken: de gegadigden voor het springen

Nederlanders in de prijzen op Longines Versilia Horse Show

Tuigpaardhengst Palladium geeft visitekaartje af

KFPS-bestuur en Fokkerijraad oneens over totstandkoming fokbeleid

Ad Aarts: ‘Bij talentontwikkeling niet te smal maar breed inzetten’

