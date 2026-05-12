Twee arrestaties na illegale paardenrace met schoten op Sicilië

De autoriteiten op Sicilië onderzoeken een illegale paardenrace waarbij schoten zijn gelost. Beelden van de race bij Palagonia gingen viral op sociale media. Twee mannen zijn aangehouden en meerdere paarden zijn in beslag genomen.

Savannah Pieters Door

Op de video is te zien hoe twee jockeys met wagens over landwegen rijden, begeleid door tientallen scooters. Omstanders toeteren, schieten in de lucht en zwaaien met Kalasjnikov-geweren. De beelden werden gedeeld door dierenrechtenactivist Enrico Rizzi.

Na het verschijnen van de video controleerden autoriteiten samen met dierenartsen verschillende stallen in de regio. Paarden die bij de race betrokken waren, zijn geïdentificeerd en in veiligheid gebracht.

Illegale paardenraces vormen al langer een probleem in Zuid-Italië. Volgens dierenwelzijnsorganisatie LAV worden de races vaak gelinkt aan maffianetwerken. In 2024 werden in Italië zeven illegale races stilgelegd, waarbij 29 paarden en een pony in beslag werden genomen.

Lees hier het hele bericht.

Bron: Nu.nl