Paardenvrachtwagen betrokken bij aanrijding op N36

Een vrachtwagen met aanhanger met daarin paarden is vanmiddag betrokken geraakt bij een aanrijding op de N36. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Westerhaar-Vriezenveensewijk. De ravage was aanzienlijk.

Naast de vrachtwagen waren bij het ongeluk een personenauto en een busje betrokken. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend gemaakt.

Persoon naar ziekenhuis, paarden ongedeerd

Een persoon raakte dermate gewond, dat deze per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De paarden bleven ongedeerd.

Als gevolg van het ongeluk was de N36 afgesloten tussen de afritten Westerhaar en Vriezenveen.

Bron: AD