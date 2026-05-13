Wout-Jan van der Schans: ‘Ik hoop en verwacht dat we de Olympische kwalificatie veilig kunnen stellen’

In de Paardenkrant van deze week reageert bondscoach Wout-Jan van der Schans op de column van Roelof Bril over de stand van zaken in de top van de Nederlandse springsport. Al met al kan Van der Schans zich niet vinden in de conclusie van Bril dat het er slecht voorstaat. “Het is maar hoe je het bekijkt, en ik bekijk het liever van de positieve kant. Ik denk dat we ons in een opbouwfase bevinden en dat er veel moois aan zit te komen. Daarbij hoop en verwacht ik dat we in Aken die kwalificatie veilig kunnen stellen."

Esther Berendsen

De felbegeerde kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles zou de bondscoach heel graag binnenhalen op het WK in Aken. In Aken moet het Nederlandse team daarvoor in de top zeven eindigen. Of in de top acht, als de Verenigde Staten (als gastland automatisch deelnemer in Los Angeles) daar ook deel van uitmaakt. Op het EK gaat het om een topdrieplek (van landen die zich nog niet gekwalificeerd hebben).

Jur Vrieling houdt WK-deur op een kier: ‘Zeg nooit nooit’

Met nog enkele maanden richting het wereldkampioenschap in Aken rijst de vraag of Vrieling deel gaat uitmaken van TeamNL. “Zeg nooit nooit dat we er in Aken niet bij zijn, ik hoop het wel en ik train er ook voor, maar realistisch gezien wordt het lastig. De echte vorm moet nu toch wel komen; het is een beetje de vraag of het op tijd gaat zijn.”

