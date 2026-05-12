TK Brabant: Sterpredicaat voor ZZ-Licht-nakomelingen van Le Formidable en Ghandi

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
TK Brabant: Sterpredicaat voor ZZ-Licht-nakomelingen van Le Formidable en Ghandi featured image
Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl

Op de thuiskeuringen vandaag in regio Brabant werden één springmerrie en vier dressuurpaarden beoordeeld. Aan twee ZZ-Licht-dressuurpaarden kon direct het sterpredicaat verleend worden. Het gaat om Prutske H (Le Formidable x Bretton Woods) en Okwa (Ghandi x Santano).

Door Ellen Liem

De zesjarige Prutske H (Le Formidable uit Hotlips Alanda elite IBOP-dres prest PROK van Bretton Woods) van fokker H.T.A. Kuijten uit Erp is dankzij sportprestaties op ZZ-Licht-niveau al in het bezit van het sportpredicaat en kon vandaag met 75 punten voor exterieur direct ster worden verklaard. Hierdoor is haar moeder nu preferent geworden. “Dit is een bloedgemaakte, jeugdige merrie die voor haar leeftijd al goed op niveau presteert. Ze heeft veel rasuitstraling, zou iets royaler belijnd mogen zijn, en heeft correct en hard fundament”, vertelt Luuk Smetsers die samen met Stan Creemers de paarden beoordeelde.

Okwa

De zevenjarige ruin Okwa (Ghandi uit Canory elite sport-dres prest PROK van Santano) van fokker Sophy Dortmans uit Schaijk presteert eveneens in het ZZ-Licht en kon daardoor ook ster worden verklaard. Deze 1,75m-metende ruin zorgt daarmee dat moeder Canory preferent is geworden, want zij leverde eerder al twee predicaatmerries. Voor het exterieur kreeg Okwa 80 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde ruin met een heel aansprekende voorhand en goede verhoudingen in zijn model. Hij heeft een correct bovenlijn en correct gesteld fundament.”

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant