TK Brabant: Sterpredicaat voor ZZ-Licht-nakomelingen van Le Formidable en Ghandi

Op de thuiskeuringen vandaag in regio Brabant werden één springmerrie en vier dressuurpaarden beoordeeld. Aan twee ZZ-Licht-dressuurpaarden kon direct het sterpredicaat verleend worden. Het gaat om Prutske H (Le Formidable x Bretton Woods) en Okwa (Ghandi x Santano).

Ellen Liem Door

De zesjarige Prutske H (Le Formidable uit Hotlips Alanda elite IBOP-dres prest PROK van Bretton Woods) van fokker H.T.A. Kuijten uit Erp is dankzij sportprestaties op ZZ-Licht-niveau al in het bezit van het sportpredicaat en kon vandaag met 75 punten voor exterieur direct ster worden verklaard. Hierdoor is haar moeder nu preferent geworden. “Dit is een bloedgemaakte, jeugdige merrie die voor haar leeftijd al goed op niveau presteert. Ze heeft veel rasuitstraling, zou iets royaler belijnd mogen zijn, en heeft correct en hard fundament”, vertelt Luuk Smetsers die samen met Stan Creemers de paarden beoordeelde.

Okwa

De zevenjarige ruin Okwa (Ghandi uit Canory elite sport-dres prest PROK van Santano) van fokker Sophy Dortmans uit Schaijk presteert eveneens in het ZZ-Licht en kon daardoor ook ster worden verklaard. Deze 1,75m-metende ruin zorgt daarmee dat moeder Canory preferent is geworden, want zij leverde eerder al twee predicaatmerries. Voor het exterieur kreeg Okwa 80 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde ruin met een heel aansprekende voorhand en goede verhoudingen in zijn model. Hij heeft een correct bovenlijn en correct gesteld fundament.”

Bron: KWPN