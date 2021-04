Derde fase BWP: United Touch S en Check In goedgekeurd

De derde fase van de BWP-Hengstenkeuring is een 'vluggertje' dit jaar. De hengsten worden eenmalig bekeken door de jury aan de hand en onder het zadel en daarna wordt het oordeel geveld. Twee hengsten hoefden zich niet eens onder het zadel te tonen: de negenjarige United Touch S en de 18-jarige Check In.

De op Olympisch kampioen Classic Touch ingeteelde United Touch S (Untouched x Lux Z) is nu ook Belgisch goedgekeurd. De hengst die eerder door Willem Greve werd gereden en sinds afgelopen najaar onder Bart Bles loopt, hoefde zich wegens zijn sportprestaties alleen aan de hand te tonen. Hij kreeg een dekbrevet.

Check In

Hetzelfde geldt voor de 18-jarige Check In (Cordalmé Z x Lord Pezi), die met Gilbert Bockmann tot en met 1,55m. niveau sprong en met Samantha McIntosh op het hoogste niveau uitkwam, hij werd onder andere 18e op de WEG in Tryon. Ook leverde hij al meerdere nakomelingen die tot het hoogste niveau zijn doorgedrongen. Onlangs werd Check In ook al door het KWPN erkend.

