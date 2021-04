HK BWP: Socrates van den Bosdam kampioen, 19 hengsten goedgekeurd

Op de derde fase van de BWP Hengstenkeuring – dit jaar in stroomversnelling en met slechts één presentatie onder het zadel – zijn vandaag 19 driejarige hengsten goedgekeurd. Kampioen van de jaargang werd Socrates van den Bosdam (Eras Ste Hermelle x Darco) van fokker Freddy de Vos en mede-eigenaar Stal het Netehof BVBA.

In totaal is de BWP springpaardenfokkerij deze week 29 hengsten rijker geworden, gisteren werden tien oudere springhengsten tot de fokkerij toegelaten, vandaag was er groen licht voor 19 jonge hengsten.

Socrates van de Bosdam kampioen

Cat.nr 31 Socrates van de Bosdam (v. Eras Ste Hermelle), die uit de 1,60m.-merrie Bethsabee van de Maltahoeve (Darco x Skippy II) komt, werd uitgeroepen tot kampioen. “Hij was de meest complete hengst, correct in exterieur, een goed beenwerk, goede bewegingen, hij liet zich goed rijden en toonde zijn kwaliteiten op de sprong”, aldus commissievoorzitter Boudewijn Schepers.

Socrates in de 2e fase

Chacoon Blue en Ermitage Kalone

Chacoon Blue leverde met cat.nr 11 Spitfire (Chacoon Blue uit 1,45m.-merrie Kulana V v. Thunder vd Zuuthoeve) de reservekampioen. Deze hengst komt uit de stam van onder andere de 1,60m.-paarden Excenel V en Charisma V. Hij werd gefokt door Leo Vermeiren en is van Gert Vermeiren.

Ermitage Kalone leverde de 2e reservekampioen met Sunday JM (mv. Chicago Z x Concerto II), een halfbroer van de 1,60m-paarden Cordial en Cashpad J&F. Hij werd gefokt door eigenaar Hengstenhouderij Van Dijck BVBA.

Ermitage Kalone van VDL niet goedgekeurd

De Ermitage Kalone van de VDL Stud werd niet goedgekeurd. Het gaat hierbij om cat.nr 32 Soleil Optimus (Ermitage Kalone x 1,50m.-merrie v. Calvados), die in de veiling voor 34.000 euro werd gekocht.

De andere hengst waarbij de VDL Stud zich inkocht op de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring werd wel goedgekeurd. Deze cat.nr 45 Sambucci de Muze (Hunters’ Scendro x Vigo’ D’Arsouilles) komt uit de fokkerij van Joris de Brabander, die nu ook nog voor de helft eigenaar is. Moeder Malissa de Muze (Vigo d’Arsouilles x For Pleasure) sprong zelf op 1,40m. niveau en is een dochter van superfokmerrie Cordula de Laubry, die ook tig (15) internationale springpaarden heeft gegeven, daaronder de 1,60m.-paarden Fantomas de Muze, Global en Igor de Muze.

Niet makkelijk

Voor de jury was het niet makkelijk om na één presentatie van een driejarige hengst in vreemde omgeving een besluit te nemen, vertelt de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Boudewijn Schepers. “Het blijft toch wel een uitzonderlijke situatie. Voor de jury is het niet makkelijk om op 1 dag een totale indruk te krijgen. Wat we zeker missen is het gevoel van de testruiters, waardoor we de rijdbaarheid minder goed kunnen beoordelen. De jury heeft een duidelijke selectie gemaakt, waarbij het totaalbeeld telt, zij namen de indrukken van de tweede fase zeker nog mee in hun beslissing. Alles is goed verlopen bij de driejarigen. De kwaliteit was zeker goed, we hadden een goede bloedspreiding met top bloedlijnen.”

