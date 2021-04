HK BWP: Volg de keuring live

De derde fase van de BWP Hengstenkeuring ziet er dit jaar anders uit dan anders, geen meerdaagse zadeltest met twee presentaties onder de eigen ruiter en een onder de gastruiter. Dit jaar besluit de jury al na een enkele presentatie onder de eigen ruiter. Vandaag komen de driejarige springhengsten in de baan in Lier. De keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.

Gisteren werden al twee oudere sporthengsten, acht vier- en vijfjarigen en twee dressuurhengsten goedgekeurd. Vandaag komen dus de driejarige hengsten in de baan en aansluitend wordt direct bekend gemaakt welke hengsten mogen dekken.

Hengstenkeuring 3.0

Lieve De Greeff, binnen BWP verantwoordelijk is voor de hengstenkeuring, zegt over deze editie van de derde fase: “Dat het opnieuw een hengstenkeuring zou worden zonder publiek, daar waren we op voorbereid. Maar toen ook rhino nog eens de kop kwam opsteken, moesten we opnieuw schakelen. Zo ontstond de BWP Hengstenkeuring 3.0, zoals ik ze wel eens noem. We hebben nu dus elke dag een andere groep hengsten met elke dag een of meerdere proclamaties.”

