Matthijs van Middelkoop: nieuwe hengstenhouder met nieuwe hengst

Nederland is per dit jaar weer een hengstenhouder rijker: Matthijs van Middelkoop heeft samen met vrouw Sandra op het terrein van De Havikerwaard in De Steeg zijn stal MVM Horses geopend. Van Middelkoop heeft deze week ook al direct een nieuwe hengst op het station gekregen: de BWP-reservekampioen Qupido H (v. Cicero Z van Paemel).

Qupido H (Cicero Z van Paemel x Baloubet du Rouet x Heartbreaker) werd op de derde fase van de BWP-hengstenkeuring 2019 uitgeroepen tot tweede reservekampioen. De voshengst is van Niels Bruynseels, die heeft hem voor dit seizoen verhuurd aan Van Middelkoop. Gisteren is de vijfjarige hengst in De Steeg aangekomen.

Bron: Horses.nl