CK België: NMK-ticket voor kampioen Rikita CVT

“De algemene indruk van vandaag is dat we een goede groep paarden hebben gezien. Met weinig ondereind, maar evenmin veel uitschieters. De kampioen is evenredig gebouwd met drie goede gangen. Haar balans en schakelvermogen vielen positief op”, aldus jurylid Brecht D'Hoore over Rikita CVT. De Blue Hors Kingston-dochter werd kampioen bij de driejarige merries op het CK België in Oud-Turnhout.

Op de stamboekkeuring voor driejarige merries werden negen merries ster verklaard, wat uiteindelijk een kopgroep van drie merries opleverde op de Centrale Keuring. De door Carlo van Trierum gefokte Rikita CVT (uit de preferente elite sportmerrie Dikita (v. Wynton)) kreeg 80 punten voor zowel haar exterieur als haar beweging en werd tot kampioen gekozen. De toelichting van jurylid D’Hoore klonk als volgt: “Deze Rikita CVT staat goed in het rechthoeksmodel, is lang gelijnd en beschikt over een mooie hals en dito verhoudingen. Stappen doet ze zuiver, actief en resoluut. In haar krachtige draf laat ze takt en balans zien en kan daarin goed schakelen. In de galop toont ze ruimte, maar zou daarin nog even wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien.”

Voorlopig keur

Alle drie de merries uit de kopgroep werden voorlopig keur verklaard. De reservetitel was in deze rubriek voor Rocci, een dochter van Desperado uit stermerrie Jenske (v. Enzo Ferrari). Ze is gefokt bij familie Van der Heijden in Valkenswaard en staat geregistreerd bij L.L. de Klerk bij Grijpskerke. Brecht D’Hoore lichtte toe: “Een goed ontwikkelde merrie met een mooi front, goed bespierd, iets week in de bovenlijn. In stap was ze ruim, zuiver en actie. De draf toonde veel tritt en techniek. Ook in de galop toonde ze veel activiteit.”

De derde plaats werd ingenomen door Ravenna KD van f/g K. Delen uit Kessel. Zij is een dochter van Glock’s Toto JR uit Dancer (v. Jazz). “Een ruim ontwikkelde merrie, goed in het rechthoeksmodel, met een goede hals erop en een sterke bovenlijn. Tevens goede voeten. Haar draf en galop waren aansprekend.”

Uitschieter stamboekkeuring

De uitschieter van de stamboekkeuring voor de driejarige merries was met een score van 85, voor zowel exterieur als beweging, de toepasselijk genaamde Fürstin Mona LC. Deze dochter van Fürst Zonik komt uit Vemona van Vitalis. Ze is niet KWPN-geregistreerd en moet dus om het sterpredicaat te verzilveren eerst nog voldoen aan bepaalde voorwaarden. “Deze rassige en aansprekende merrie beschikt over een goed rechthoeksmodel en heeft een opvallende mooie hoofdhalsverbinding met een dito bovenlijn. Stappen deed ze actief en zuiver, In draf toonde ze veel techniek en tritt in de benen, daarbij bleef ze mooi bergop. Dit leverde haar voor dit onderdeel 90 punten op. Ook de galop was correct en werd getoond met veel kracht en afdruk.” Fürstin Mona LC is geboren bij Meggy van der Linden in Herveld en staat geregistreerd bij E. Passchier in Emmeloord.

Perfect Livia Deluxe kampioen 4-7 jarige merries

Met overtuiging naar de Kampioenstitel draafde Perfect Livia Deluxe, een royaal ontwikkelde dochter van Fürst Jazz uit de prestatie stermerrie Volivial (v. Pardon). De jury sprak lovend over haar: “Met haar 1.72m een royaal ontwikkelde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en een lichte hoofd-hals-verbinding laat zien. In beweging vertrekt ze steeds vanuit het achterbeen en laat daarbij veel balans zien.” De schimmelmerrie is gefokt en staat geregistreerd bij Jessica Ghekiere van Stal Deluxe uit Torhout.

Reservetitel

De reservetitel was voor Opera Sollenburg, een dochter van Electron uit de preferente stermerrie Davina Sollenburg (v. Vivaldi). Ze is geboren bij Adri Zekveld in Almere en staat nu geregistreerd bij S. Pijnenburg in Elen. “Een royaal ontwikkelde, sterk bespierde merrie die een functionele manier van bewegen liet zien. In de moederlijn vinden we meerdere goede sportpaarden, waaronder het Grand Prix-dressuurpaard Well Done Sollenburg (v. Metall).”

Just Valentina kampioen en voorlopig keur

Bij de achtjarige en oudere merries werd Just Valentina kampioen en tevens in graad bevorderd, van ster naar voorlopig keur. Ze is een dochter van First Promise uit Black Pearl (v. Sunny Boy), gefokt bij de heer Boelens in Aerdenhout en geregistreerd bij R. Rombouts in Kapellen. De jury omschreef haar als een goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een sterke bovenlijn. Stappen deed ze actief en zuiver, in draf toonde ze veel souplesse en een goed achterbeengebruik. Galopperen deed lichtvoetig en met een fijne balans en ruimte.

Bron: KWPN