Hermantico-dochter Lacomonique krijgt kampioenslint omgehangen

Op de stamboekkeuring donderdagochtend in Lelystad werd Livia (Grandorado TN x Hors La Loi II), mede dankzij 85 punten voor de techniek aan kop geplaatst, maar op de Centrale Keuring ging het kampioenslint van de driejarige springmerries naar Lacomonique (Hermantico x Ahorn), die in tegenstelling tot Livia wel uit Flevoland afkomstig is.

Het kopnummer van de driejarige springmerries is uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Deze Livia (fokker J.M. Bourgondiën, eigenaar G. van Morren) werd donderdagochtend ster met 75/80. “Ze is een jeugdige, langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand. Ze zou iets sterker mogen in de bovenlijn en heeft een hard fundament. Vanochtend heeft ze zich goed laten zien bij het vrijspringen, met driemaal 80 punten en voor de techniek zelfs 85. Daarom nodigen we haar ook graag uit voor de NMK”, sprak inspecteur Henk Dirksen.

Veel springkwaliteit

De als tweede geplaatst Lacomonique (fokker Chris Klok, eigenaar Paardencentrum Dronten) kreeg eveneens een bovenbalk van 75/80. “Ik kocht Lacomonique vorig jaar op de veiling bij het Open Noord-Nederlands kampioenschap. Ik vind Hermantico een stoere hengst en ben ook wel gek van Ahorn, dus dat waren al twee pluspunten. Daarnaast viel ze me positief op met haar aansprekende model en ze lijkt over veel springkwaliteit te beschikken”, vertelt eigenaar Jan-Wybe Schurer.

Logische zet

“We zijn maar een kleine regio en we maken ook voor andere mensen paarden klaar voor de keuring, dus het was een logische zet om zelf ook met een merrie naar de keuring te gaan. Ik vind het ook belangrijk om het in stand te houden, en dat ze dan vervolgens kampioen wordt is helemaal mooi natuurlijk. Nu gaan we haar zadelmak maken en als ze zich zo goed blijft ontwikkelen, kan het goed zijn dat ze volgend jaar bij ons in de veiling in Dronten onder de hamer komt. Want ook wij hebben ze uiteindelijk voor de verkoop.”

Bron: KWPN