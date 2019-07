Jazz-dochter Henrita A kampioene oudere dressuurmerries CK Flevoland

Henrita A (Jazz x Ferro) werd op de Centrale Keuring in Lelystad als vierde geplaatst bij de vier- tot zevenjarige dressuurmerries, maar omdat de nummers één tot drie niet uit de provincie afkomstig zijn, werd Henrita A uitgeroepen tot kampioene. In deze groep werd Kenia (Desperado x Belisar) aan kop geplaatst.

Kenia is nog in eigendom van haar fokker K. van de Scheer. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1,78m. Ondanks haar royale formaat heeft ze wel mooie verhoudingen en goede verbindingen in haar model, en een goede bovenlijn. Ze stapt en draaft met ruimte en heeft in de IBOP een acht voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid gescoord, dus dat nemen we ook mee”, vertelt juryvoorzitter Marian Dorresteijn.

Top drie

De goed ontwikkelde Kunicara (Geniaal x Ferro) van fokker Matthijs Maat werd als tweede geplaatst. Ee merrie met een aansprekende voorhand en ze beweegt met kracht en ruimte. Als derde eindigde Hidden June (Zambuka x Pele, fokker J. Schimmel-Gaasbeek) van M. Stam. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goed bespierde bovenlijn en heeft een fijn achterbeengebruik in draf.

Vooral fokkerij

De als vierde geplaatst Henrita A werd als beste Flevolandse merrie gekroond tot kampioene. De merrie van fokker G. Aalberts is in eigendom van Daniëlle van de Groep. “Dit is heel mooi! We hebben haar als veulen gekocht met oog op sport en fokkerij, maar dit is toch vooral fokkerij geworden, want ze heeft nu al haar vierde veulen aan de voet en is voor 2020 drachtig van Glock’s Taminiau”, vertelt Van de Groep.

Mooi resultaat

“Omdat we hoopten op een predicaat, hebben we vanmorgen deelgenomen aan de stamboekkeuring en direct aansluitend de Centrale Keuring. Ze liet zich beide keren goed zien, dus dan is het heel mooi als dat voor dit resultaat zorgt”, aldus de trotse eigenaresse.

Bron: KWPN