ClipMyHorse.tv zendt KWPN Kampioenschappen uit

Voor het eerst wordt een KWPN evenement live uitgezonden op het mondiale podium van ClipMyHorse.tv: de KWPN Kampioenschappen 2018. Voorheen waren KWPN evenementen voorbehouden aan het eigen KWPN.tv, maar daar komt nu verandering in. Alle rubrieken (ook de afstammelingenkeuring en de Tuigpaardendag) in de hoofdring plus het vrijspringen in het Willem Alexander-hal zijn – naast de livestream op KWPN.tv – óók te volgen op ClipMyHorse.tv.