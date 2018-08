De fokker die dit jaar naar de afstammelingenkeuring kwam om iets te leren over fokkerij, kwam waarschijnlijk nog diffuser thuis dan hij ging. Hij zag in Ermelo namelijk nafok van 24 verschillende rijpaardhengsten en kreeg van de mensen die er verstand van hebben te horen dat het allemaal ruim voldoende tot goed was. Qua ontwikkeling, rechthoeksmodel en rijtype en alle andere vage termen die de geleerden er voor hebben verzonnen.

Steil achterbeen

Daarbij waren de springveulens opvallend vaak goed aangesloten in de lendenen en was er dan af en toe een wat neerwaartse romprichting of een wat steil achterbeen, dat hoeft voor een springpaard geen nadeel te zijn. Een wat hellende croupe en sterk gebogen achterbeen werd een enkele keer wel benoemd. De draf was vrijwel altijd functioneel en met souplesse, de galop met souplesse en veel balans, wat niet in alle gevallen zichtbaar was, maar mogelijk dat dan de thuisrapportage meespeelt.

Kasten van merries

Daarbij moet wel worden aangemerkt dat sommige veulens wel wat gespannen bleven en dan moeilijk eerlijk te beoordelen zijn. Juist het frank en vrij de moeder vooruit lopen en het bijzonder attent zijn, dat zegt fokkers ook het nodige. Dat komt niet in een rapportage, maar mag best benoemd worden. En de kwaliteit van de merries die bij de veulens lopen zegt toch veel over de verbetering die een hengst al dan niet kan aanbrengen.

In de dressuurrichting was het zo mogelijk nog erger. Of een hengst nu 150 of 10 veulens had gebracht, of die bij schrale weinig ontwikkelde moeders liepen of bij kasten van merries. Ook daar werd niet over gerept.

Eigen interpretatie

Het verleden heeft ons zeker geleerd dat je veulens niet te snel moet en mag veroordelen, zeker in de springrichting niet! Het is en blijft een kwestie van eigen interpretatie. Dus fokkers: ga naar die afstammelingenkeuring en kijk met eigen ogen naar wat daar te zien is en wat je al dan niet waardeert. De eenheidsworst heeft namelijk niet zoveel voorlichtende waarde.

Laat lekker zitten

Sterker nog, als dít is wat er tegenwoordig van de afstammelingenkeuring over is, laat het dan lekker zitten en verlaag de kosten voor de fokker. Geef de hengstenhouders die nafok van hun hengst willen showen daar de kans voor en laat de hengstenkeuringscommissie thuis.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl