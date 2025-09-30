De ontwikkeling van… For Chacco TN

For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) en Marriët Smit-Hoekstra zetten afgelopen vrijdag de kroon op een superseizoen. Het duo won dit jaar al vier tweesterren-Grote Prijzen (Groningen, Tubbergen, Houten en Deurne) en versloeg afgelopen vrijdag een heel stel supergetalenteerde hengsten onder topruiters in de prestigieuze ‘Grote Prijs van Lanaken’: de Sires of the World.
Lees ook:
https://www.youtube.com/watch?v=rUUkxfTs9-s
https://www.youtube.com/watch?v=rQ22-T5cd3Y
https://www.youtube.com/watch?v=9hY_zxaEQ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=BSuBngFdkzw
https://www.youtube.com/watch?v=Wp9WJ5LUVeE
https://www.youtube.com/watch?v=QGraXVZDrTM
https://www.youtube.com/watch?v=mPgZzYKT-1g
https://www.youtube.com/watch?v=SVjo4Dx0qtQ
https://www.youtube.com/watch?v=IAP8oWPH_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=yrspdys58iU
https://www.youtube.com/watch?v=RfO3qIgRcmc
Bron: Horses.nl
