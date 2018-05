Dirk Reijne en Klaas Iwema stoppen als KWPN regio-inspecteur

Klaas Iwema en Dirk Reijne stoppen als regio-inspecteur bij het KWPN. Iwema, die inspecteur was van de regio Drenthe, draagt al dit najaar zijn inspecteurschap over aan KWPN-werknemers Floor Dröge en Arnold Kootstra. Dröge neemt de dressuurpaarden voor haar rekening, Kootstra de springpaarden. Reijne, inspecteur in Noord- en Zuid-Holland stopt na dit jaar, zijn taken zullen deels overgenomen worden door een nieuwe inspecteur: Marcel Beukers.