HK Denemarken: Global Player en Jewel Ask kampioenen

De kampioenstitels in Denemarken worden niet aan de driejarige hengsten vergeven, maar aan de vierjarigen. Daarbij spelen de prestaties in de 35-dagentest een rol en de presentatie onder het zadel op vierjarige leeftijd. De titel ging hier bij de dressuurhengsten naar de Oldenburger kampioen Global Player (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Schufro) en bij de springhengsten naar Jewel Ask (Jaguar van Paemel x Diamant de Semilly).

In Denemarken kunnen hengsten hun definitieve goedkeuring, na het afleggen van de 10-daagse karaktertest en de 35-dagentest op driejarige leeftijd, pas op vierjarige leeftijd verdienen. Voor 18 hengsten was dat het geval. Er was een definitief dekbrevet voor 15 vierjarige dressuurhengsten, 1 vijfjarige hengst en twee oudere hengsten (Total Hope en Vivaldi). Twee hengsten moeten nog een test lopen. Bij de springhengsten werden 11 hengsten definitief goedgekeurd, het gaat om zes vierjarigen en vijf oudere hengsten.

Global Player kampioen

De kampioenstitel was voor Global Player, die dus nu tweevoudig kampioen is. Dat was hij al als 2,5-jarige in Oldenburg en nu als vierjarige in Denemarken. Hij behaalde in de 35-dagentest 904,5 punten, de op twee na beste score. Vijf andere hengsten kregen een met bronzen medaille van het DWB een bijzondere onderscheiding. Het gaat om Hesselhøj Downtown (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack), Ambjergs Delgadino (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Don Romantic), Tophøjs Falchetto (Floriscount x Solos Landtinus), Giovanni-Bell (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Ramantic) en Bøgegårdens Santiago Bernabéu (Bøgegårdens Santiago x Bøgegårdens Laurino).

Jewel ASK Z kampioen

Bij de vierjarige hengsten ging de kampioenstitel naar Jewel Ask Z (Jaguar van Paemel x Diamant de Semilly). Een zilveren medaille was er voor Cordento (Cornet Obolensky x Cardento), Cornet Senjor Ask (Cornettino Ask x Ci Ci Senjor Ask) en Kammerherre Gårdens Sheik (Stakkato Gold x Carano), een bronzen medaille voor Bøgegårdens Gladiator (Bøgegårdens Gladiola x Crelido) en Hegas Kantago (Kannan x Catoki).

