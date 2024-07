Hans van der Louw-wisselbokaal voor Amy Tewis

Op de Centrale Keuring in Houten werd gisteren voor het eerst de Hans van der Louw-bokaal uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt om Utrechtse leden te waarderen, en deze eer viel dit jaar ten deel aan Amy Tewis.

Voorzitter Thomas Schouten reikte de bokaal uit samen met Hans van der Louw’s vrouw Rita. ”We hebben deze wisselbokaal in het leven geroepen om enthousiaste leden van regio Utrecht te erkennen en stimuleren. Ter ere van Hans van der Louw, waarbij het een mooi toeval is dat het vandaag zijn verjaardag zou zijn geweest.” Vorig jaar overleed de gouden speld-drager op 74-jarige leeftijd. Hij heeft veel betekend voor onder andere het KWPN, waar hij verschillende bestuursfuncties vervulde. Ook als dierenarts deelde hij graag zijn kennis en enthousiasme. ”Hans was zeer betrokken en invloedrijk. Hij wilde zijn kennis met iedereen delen en dat past heel mooi bij de insteek van deze wisselbokaal, die we als bestuur willen uitreiken ter stimulans.”

Fokkerij zit in DNA

De eerste bokaal is uitgereikt aan Amy Tewis, die met haar eigen KI station aan de weg timmert en in Montfoort voor het eerst een eigen hengstenshow organiseerde dit jaar. ”We hebben gekozen voor Amy, bij wie fokkerij in het DNA zit. Ze is gedreven, enthousiast en ze is een jonge ondernemer. Dat willen we waarderen door middel van deze prijs”, aldus Thomas Schouten. Een mooi gebaar voor Amy. ”Het is heel mooi dat ik deze bokaal heb mogen ontvangen. Het past ook goed bij datgene waar Hans voor stond, hij was heel betrokken en zei altijd wat hij dacht. Daar houd ik van en ik heb veel respect voor hem. Het is mooi dat ze op deze manier de jeugd stimuleren, want er zijn niet zoveel jonge mensen met fokkerij bezig. En ik ben heel blij dat ik deze eerste bokaal heb uitgereikt gekregen, want zo blijf ik er altijd mee verbonden”, aldus de 20-jarige.

Bron: KWPN