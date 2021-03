IHW-bestuur doet aangifte tegen secretaris

Het bestuur van het International Heavy Warmblood heeft aangifte gedaan tegen voormalig secretaris Suzan d’Agostino wegens verduistering van de kantoormaterialen van het stamboek. Het gaat om spullen als een chipreader, paspoorten, chips en dekbonnen.

“We kunnen niks”, zegt voorlopig voorzitter André Geenhuizen, die leiding geeft aan een tijdelijk bestuur. Onlangs is zijn bestuur ingeschreven in de Kamer van Koophandel na een conflict om de macht in het kleine stamboek dat de fokkerij van het zware warmbloed in zijn fokdoel heeft staan.

Grote puinhoop

Inmiddels is Suzan d’Agostino door het bestuur geschorst. Ze heeft in een e-mail aan de leden van het IHW laten weten dat het stamboek is gekaapt door het nieuwe bestuur. Voorzitter Geenhuizen trekt zich hier weinig van aan. “Het is één grote puinhoop die we aan hebben getroffen. En onze aangetekende brief, waarin we haar informeren over haar schorsing, heeft ze teruggestuurd. We zetten de stamboekactiviteiten voort. We verrichten op dit moment thuiskeuringen, zodat het dekseizoen wel doorgang kan vinden.”

Algemene ledenvergadering

Om tot een definitief bestuur te komen wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven. “Zo snel als dat kan met de corona”, aldus Geenhuizen.

Suzan d’Agostino was niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Horses.nl