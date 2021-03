Kijktip: Hoe werkt het met embryotransplantatie?

Vanavond (donderdag 18 maart) om 20.00 uur is er weer een KFPS College Tour, dit keer gaat het over embryotransplantatie. Karin Hendriks, Europees Specialist Voortplanting Paard en paardendierenarts vertelt er vanavond meer over. ET wordt steeds vaker toegepast, wat moet je als fokker weten om dit te realiseren?

Om de livestream te volgen kan vanaf 19:45 uur worden ingelogd via onderstaande link:

Livestream en vragen

Dit college start vanavond om 20.00 uur maar mocht u niet live kunnen kijken, dan is het later terug te kijken. Tijdens de live uitzending kunnen vragen worden gesteld via Whatsapp op nummer 0512- 523888 (alleen tijdens de live uitzending van 20-21 uur).

Bron: Phryso