Landgestüt Celle stelt limiet in op aantal dekkingen Shu Fu, Venido en Valensky

Vanwege de hoge vraag naar de hengsten Shu Fu (Sezuan x Fürst Heinrich), Venido (Veneziano x Sir Donnerhall I) en Valensky (Valentino x Cornet Obolensky) heeft Landgestüt Celle het aantal inseminaties gelimiteerd. Fokkers krijgen maximaal twee keer sperma geleverd voor hun merrie. Is de merrie vervolgens niet dragend, moet er een andere hengst worden gekozen.

“Mocht de vraag naar de desbetreffende hengsten blijven stijgen, vermoeden we dat over een paar weken alleen nog maar merries op ons eigen station insemineren”, aldus de staatsstoeterij in een bericht op Facebook.

Premiehengst Shu Fu werd op de DSP Hengstenkeuring in januari 2020 voor 180.000 euro aangeschaft door Landgestüt Celle. In november vorig jaar won hij de 50-dagentest in Schlieckau met 8,84 als dressuurgemiddelde. Venido werd in november 2018 als premiehengst in Oldenburg goedgekeurd.

Shu Fu ontving in begin dit jaar de Weltmeyer-prijs van het Hannoveraner Verband, stalgenoot Valensky ontving de Stakkato-prijs.

Bron: FB Landgestüt Celle/Horses.nl