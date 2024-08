Onderzoek brengt oorzaken van vroeg embryonale sterfte in beeld

Drachtigheidsverlies bij paarden kan vaak veroorzaakt worden door chromosoomdefecten. Dit heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat uitgevoerd werd door het Royal Veterinary College. De onderzoekers analyseerden 256 monsters van natuurlijk gedekte merries om te begrijpen hoe afwijkingen in chromosomen het vroege zwangerschapsverlies beïnvloeden.

Uit de studie bleek dat het hebben van drie sets van een bepaald type chromosoom, in tegenstelling tot de twee bij een gezonde foetus, de meest voorkomende chromosomale afwijking was die bijdroeg aan zwangerschapsverlies. Andere afwijkingen waren de aanwezigheid van één extra chromosoom of één chromosoom minder. Dit zorgde voor 12% van de verliezen.

Nog meer onderzoek nodig

”Het belangrijkste is dat we nu weten dat dit het eerste is waar je aan denkt als je merrie een dracht verliest, in de eerste twee maanden. We moeten nog onderzoeken hoe we dit kunnen voorkomen, hoe we behandelingen kunnen ontwikkelen of paringskeuzes kunnen maken die de kans dat het gebeurt verkleinen”, aldus hoofdonderzoeker Mandi de Mestre.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl