Paardenkrant-Horses.nl Dekadvies: meld uw merrie nu aan!

helpt blijft mijn graag handje komen? Paardenkrant-Horses.nl met dit u daarvoor in merrie? puzzel: Het jaar welke verder! voor een mee aanmerking gratis ik een Lees hengst Wilt dekadvies. kies vooral dan

uw wij adviseren over merrie waar Wij inzenders mee Stuur Uit hen waarom. fokkers vragen zij gegevens hengsten de vervolgens ons slag toe. naar onderstaande ervaren aan kiezen een aantal en gaan. welke merries, de twee

informatie de en mee abonnees artikel er zodat verwerken ook de hun Premium, op Paarkrant voordeel in Horses.nl voor doen. kunnen een We

nodig? we hebben Wat

kwalitatief van – Een de foto goede merrie

Horsetelex-link) Naam afstamming en – (liefst

– Stokmaat

Eventuele sportresultaten/resultaten – verwanten direct

dat op cijfer de volgende – merrie punten: u de Het geeft

– algemeen zeer 1 (1 t/m5, en = heet) – waarbij = karakter 5 lui/flegmatiek

= 1 (1 instelling – 5 = goed) t/m karakter en matig – 5, waarbij zeer

goed) 5 = stap – Aanleg (1 – onvoldoende = en zeer

(idem) Aanleg draf – –

– galop Aanleg (idem) –

springpaarden: voor Alleen

(idem) techniek – – (vrij)springen

– = 5 slecht (vrij) – zeer waarbij 1 en vermogen = springen (1 goed) 5 t/m

mee! Let op: geen video’s stuur

wanneer? en Waar

gegevens 12 [email protected] maandag april de naar: Stuur uiterlijk