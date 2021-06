Groninger Paard start regionale keuringen weer op

Na een jaar zonder regionale keuringen van Stamboek het Groninger Paard staan er dit jaar weer meerdere keuringen op de planning waar Groningermerries-, ruinen en veulens in aanmerking kunnen komen voor een goede beoordeling. Daarnaast is er door versoepeling van de coronamaatregelen meer mogelijk en zodoende is er op de keuringen ook ruimte voor zadel- en showrubrieken en demonstraties.

“Zo maken we er per regio een heuse ‘Dag van het Groninger Paard’ van. Hierbij is publiek welkom”, aldus het stamboek.

Data en locaties

De keuringen zullen op onderstaande data plaatsvinden op de volgende locaties:

– Keuring regio West op 26 juni in Wijdewormer

– Keuring regio Midden op 3 juli in Wenum-Wiesel

– Keuring regio Zuid op 10 juli in Wouwse Plantage

– Keuring regio Noord op 17 juli in Tolbert

Beoordeling

Op de regionale keuringen is er ruimte voor stamboekopname en het keuren van stamboekpaarden. Stamboekopname is voor Groningers vanaf drie jaar. Het paard wordt dan gemeten (stokmaat-borstomvang-pijpomvang), lineair gescoord en beoordeeld in stap en draf op harde bodem. Voor de eindbeoordeling van een paard telt ook de keuring in de ring mee. De paarden die al in het stamboek zijn opgenomen worden ingedeeld in verschillende rubrieken, waaronder stermerries, modelmerries, stamboekmerries en stamboekruinen. Ook veulens worden voorgesteld en beoordeeld.

Bron: Persbericht