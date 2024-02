Welke toekomst heeft de keuring? Geef uw mening!

De rol van merrie- en hengstenkeuringen is in de loop der jaren veranderd. Hoe ziet het er in de (nabije) toekomst uit, als het aan u ligt? Kleiner, groter, helemaal anders of gaat het eigenlijk prima zo? Met de KWPN hengstenkeuring nog vers in het geheugen is dit het moment om uw mening te delen. We zijn benieuwd! De resultaten vindt u terug in een artikel in de eerstvolgende Paardenkrant Extra, thema Fokkerij.