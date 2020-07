CK-kampioen Pleun van ’t Lansink met glans Model

"Het is geweldig dat je eigen fokproduct na al die kampioenschappen Model wordt", aldus Rinus Lohman uit Zwiggelte. "Het is de kroon op ons werk." Rinus en Carla Lohman zijn de fokkers en eigenaren van Pleun van ’t Lansink die vandaag tijdens de locatiekeuring bij Stal Van Manen in Ede Model werd verklaard.

“Pleun, die in 2016 algemeen kampioen van de Centrale Keuring werd, scoort op alle onderdelen goed, maar waardeert zichzelf nog verder op door haar bijzonder goede manier van draven waarin ze zichzelf groot maakt,” aldus jury Harrie Draaijer.

Silke van de Breesteeg Kroon AA niet Model

Ook Kroonmerrie Silke van de Breesteeg Kroon AA (Wimer 461 x Olof 315) mocht terugkomen voor de tweede bezichtiging. Zij is gefokt door R. van Wordragen uit Rossum en in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. Hoewel ze een goede stap en een krachtige en opwaartse draf heeft, werd ze niet Model. Deze kampioene van de Friesian Talent Cup in 2017 beweegt uitstekend maar schiet tekort in haar exterieur. Ze is een wat ‘driedelige merrie die rasuitstraling mist’ zoals de jury het verwoordde.

Driejarige Elske van Weelde Voorlopig Kroon

In tropische omstandigheden met een temperatuur van ver boven de dertig graden werden in Ede in totaal 21 paarden gekeurd. Vijf minder dan waren aangemeld. Het viel op dat veel paarden van de jury de kans kregen een extra rondje te stappen. Bij de 3-jarige veulenboekmerries kregen twee merries een tweede en drie een eerste premie.

Dat Alwin 469 en Anton 343 allebei veel rastype vererven blijkt wel uit Elske van Weelde (Alwin 469 x Anton 343) die zeer hoog scoorde op rastype en een eerste premie kreeg. Ook op bouw, beenwerk en beweging scoort ze hoog en dus werd ze later op de dag Voorlopig Kroon. Voor Freule v/d Bokkefarm Jehannes 484 x Norbert 444) van H. & F. van Rossum uit Maren-Kessel en Evita van Bungarten (Epke 474 x Fabe 348) van Bianca Geugjes uit Assendelft bleef het bij een eerste premie.

Vijfjarige Zilverschoon beste draf van de dag

Bij de vier t/m zesjarige Stermerries kreeg de majestueuze Zilverschoon van Zomerstaete Ster AA (Hessel 480 x Onne 376) veel waardering vanwege de ‘beste draf van de dag.’ Deze 1.70 metende merrie, die is gefokt en in eigendom is Zomerstaete B.V., kreeg echter vanwege haar stap geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging.

Bron: Horses.nl/Phryso