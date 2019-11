Dagindeling eerste bezichtiging KFPS bekend

Maandag 2 december begint de eerste bezichtiging van de Friese hengstenkeuring. Maar liefst 296 aangemelde hengsten verschijnen verspreid over vijf dagen voor de hengstenkeuringscommissie.

Op maandag 2 december komen 53 hengsten aan de start. Epke 474 is met zes nakomelingen deze eerste dag de hoofdleverancier gevolgd door Jouwe 485 met vier nakomelingen. Op de dinsdag staan 57 hengsten op de startlijst waaronder elf nakomelingen van Thorben 466 en tien nakomelingen van Tsjalle 454.

Alwin-dag

Alwin 469 is met 31 zonen de hoofdleverancier van de Friese hengstenkeuring. Op woensdag 4 december komen 28 van deze zonen achtereenvolgens in de eerste drie groepen in de keuringsbaan. Gevolgd door 12 zonen van Epke 474. Ook Hessel 480 heeft met dertien zonen een grote vinger in de pap op de derde dag van de Friese hengstenkeuring.

Volle dagen

De laatste twee dagen van de eerste bezichtiging zijn goed gevuld met 62 en 61 jonge hengsten. De donderdag begint met 15 zonen van Jehannes 484. Ook verschijnen er twintig zonen van Eise 489 in de keuringsbaan gevolgd door negen Meinte 490-zonen. Markus 491 sluit de dag af met eveneens negen zonen en zal op de vrijdagochtend aftrappen met nog eens 17 zonen. Naast de Markus 491 zonen komen op de laatste dag ook nog 21 Nane 492-nakomelingen en 23 Omer 493-zonen.

Bekijk hier de dagindeling.

Bron: Horses.nl/KFPS