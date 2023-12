Dierenarts Marco de Bruijn: ‘Ik aarzel om Friese paarden te opereren’

Drie dierenartsen van dierenkliniek Wolvega kwamen onlangs op een fokkersavond voor KFPS-fokkers aan het woord. Voor veel fokkers in de zaal was hun verhaal best een schok. De paardenartsen vertelden onder meer over het zwakke afweersysteem van het Friese paard en de oververtegenwoordiging aan Friezen die zij in hun kliniek zien. Dierenarts Marco de Bruijn gaat op basis van eigen ervaringen nog een stapje verder: "Eigenlijk heb ik geen zin meer om een Fries paard aan koliek te opereren."

“Er zullen best uitzonderingen zijn, maar dat kan ik niet inschatten aan de buitenkant. De kansen op een goede afloop worden zo slecht de laatste tijd, de kans van mislukken is groter dan de kans van slagen. Dat zit niet zozeer in de operatie of de behandeling direct daarna op de IC. Die is precies hetzelfde voor alle paarden. Maar de KWPN’er en de pony gaan naar huis en de Fries gaat dood.”

