Friese hengst Sibald 380 gestorven

In Amerika is op 22 september op 26-jarige leeftijd Sibald 380 gestorven. De KFPS stamboekhengst stond vanaf zesjarige leeftijd in Amerika bij Leyendekker Friesians in Californië en was stalgenoot van Haike 482.

Sibald 380 werd geboren als Quinthus bij de familie Huug van Dijk uit Delfgauw, uit stam 25. Als driejarige rondde hij zijn Centraal Onderzoek met succes af, in 2004 werd hij op afstammelingen goedgekeurd. De hengst is een zoon van Sierk 326, zijn moeder is Berlinda H Ster Preferent, een dochter van Leffert 306 en de overgrootmoeder van Auwert 514. Ook de grootmoeder (Oege 267) en overgroomoeder (Naen 264) van Sibald 380 zijn Ster Preferent.

Eén Kroon, één Preferent

Sibald 380 heeft 657 nakomelingen geleverd. Zijn Sterscore lag op 24%. Daarbij heeft hij 12 nakomelingen die het Sportpredicaat behaalden. Hij leverde één Kroonmerrie, de in Canada geboren Rensky Nynke Kroon AA (mv Jillis 301) en één Preferente merrie: Freke M. Ster Sport Preferent (mv Hearke 254).

Bron: Phryso.com