Friese paardenman Gorrit Kuipers overleden

Gorrit Kuipers is op donderdag 16 november 2023, na gezondheidsproblemen, op 76-jarige leeftijd overleden. Als echte liefhebber van het Friese paard heeft hij heeft veel betekend voor de ontwikkeling en het voortbestaan van het ras.

Na een periode van 50 jaar nam Gorrit in 2020 afscheid als jurylid van het KFPS. Daarnaast is hij ook een aantal jaren voorzitter van de Bond van hengstenhouders geweest, was hij een aanjager voor het ontwikkelen van verrichtingsonderzoeken voor jonge hengsten, nam hij deel in het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard en zorgde hij in de jaren zeventig/tachtig voor een netjes bijgehouden notulenboek als secretaris van fokvereniging It Fryske Hynder.

In 2021 werd hij onderscheiden met de zilveren KFPS speld voor zijn inzet voor het Friese paard.

Bron: Phryso