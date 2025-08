KFPS-hengst Elias 494 overleden

het ze derde het de In in hengst jaar het een werden onder Kootwijk, leeftijd M2-titel op Elias het Kootwijk, Peter Dressuurpaarden op kampioen Spahn de zadel. op finale Prix die het in jaar prolongeerde jaar in Z2. kampioen halve nog het won en in achtste 494 2016 dat Elias Tevens voor Jonge werden werden WK Spahn ZZ-Licht. de Dressuurkampioenschappen Georges. vierjarige St. 2013 de in nu kwam Gronings daarop voor later een KNHS-selectie en hij de bij in in De rij Marc van jaar titel 494 ze

in sportprestaties december 494 van leeftijd Op Verkort basis uitzonderlijke op zijn werd 2016 goedgekeurde middels zevenjarige Elias het Onderzoek.

Prix-carrière Grand

Samorin leeftijd en (2022). Spahn derde op Kür tweede Prix Wereldbeker hun in internationale behoren de in Grand 2019 Elias plaats in London (2020), Prix Grand (2022) de de tot bracht dertiende plaats 2022 op Kür achtjarige Kür in een op de Herning uit. 494 plaats en in hem december opvallendste resultaten de debuteerde Tot in een muziek april Olympia van de in

de sport Afscheid van

de in 2019 Hengstenkeuring 494 Elias op van een Jaar wedstrijdsport het werd en muziek, KFPS in van Samantha werd hij Op gezongen met Kür live zijn welverdiende Paard definitief 2023 afscheid voor de kreeg 2024 Steenwijk. goedgekeurd.

