K&PP Kampioenschappen: Drie titels voor Zoë Kuintjes

Op de Van Benthem K&PP Kampioenschappen in Harich werden afgelopen weekend vier jonge paarden-kampioenen en drie Subtop-kampioenen gehuldigd. Zoë Kuintjes leverde een opvallende prestatie: zij werd met Oege van Cayenne Stables kampioen bij de vierjarigen, met Hendrik van Cayenne Stables kampioen bij de zesjarigen en sleepte met Tanco van Cayenne Stables de Lichte Tour-titel in de wacht. Voor Hennie Roffel was er dubbel succes. Zij won twee rubrieken en werd twee keer reservekampioen.

Bij de vierjarigen reed Zoë Kuintjes de Yme 507-zoon Oege van Cayenne Stables naar een gemiddelde score van 82,8%. In de eerste proef scoorde de combinatie 81,8%, in de finaleproef deden ze daar met 83,8% nog een schep bovenop. De reservetitel ging naar Marell Hilberts en Black Beauty Stables Nino (v. Tiede 501). Op de eerste dag behaalden ze 81,4%, in de afsluitende proef werd het 71,8%. Iris Wijnstra greep met Melle fan ’t Fjildhûs (v. Jurre 495) het brons.

Roffel en Jefferson TKJ nemen revanche in finale

Bij de vijfjarigen zette Marell Hilberts met Black Beauty Stables Jibbe (v. Alwin 469) een sterk optreden neer in de eerste proef (74,2%) en ging daarmee als favoriet naar de finale. In de finale had de nummer drie van de eerste proef, Hennie Roffel, Jefferson TKJ (v. Ulbrân 502) er heel goed aan staan en zette met 76,6% verreweg de hoogste score neer. Het bracht haar tot een gemiddelde van 72,8%, waarmee ze een procent afstand nam van Hilberts. Thea Dijkstra werd met Lieuwe van Autofarm (v. Alwin 469) in beide proeven tweede, maar moest in het kampioenschap genoegen nemen met de derde plaats.

Kuintjes grijpt tweede titel

Bij de zesjarigen was er een duidelijke kampioen in de vorm van Hendrik van Cayenne Stables (v. Alwin 469) met Zoë Kuintjes in het zadel. Ze wonnen beide proeven met scores van 82,6% en 72,4% en reden zich met een gemiddelde van 77,5% een kleine negen procent los van Wendy Okkema met Stal Okkema’s Hidde (v. Omer 493). De derde plaats was voor Susan Wind en Gerben Galloper (v. Jurre 495).

Roffel kampioen en reservekampioen

Bij de zevenjarigen zette Hennie Roffel de rubriek naar haar hand. In de eerste proef stuurde ze Arizona TKJ (v. Hette 481) naar de tweede plaats en werd ze derde met Jack Daniels TKJ (v. Alwin 469). De overwinning kwam hier op naam van Heleen de Haas en Finne T. fan ‘e Boppelannen (v. Jehannes 484). In de finale werd het klassement overhoop gegooid. Roffel zette met Jack Daniels TKJ de hoogste score neer (77,6%) en werd tweede met Arizona TKJ (72,6%). De Haas volgde nu op drie met 68,2%. Dat betekende dat de titel naar Roffel en Jack Daniels ging, met Arizona greep ze zilver en het brons ging naar De Haas.

ZZ-Zwaar-titel voro Liano en Casey

In de ZZ-Zwaar stuurde Esther Liano Bûtemare’s Casey fan ’t Bocklân (v. Tsjalle 454) in beide proeven naar de hoogste score en dat leverde haar terecht de titel op. De merrie werd vorig jaar kampioen bij de zevenjarigen en het jaar daarvoor bij de zesjarigen. Het werd daarmee haar derde titel op rij. Gerlof Koster won zilver met Fonger T. fan ’t Boppelannen (v. Loadewyk 431). Britt Muis volgde met It’s Britt’s Ernst K (v. Markus 491) op drie.

Kuintjes wint Lichte Tour

In de Lichte Tour verzekerde Zoë Kuintjes zich van haar derde overwinning. Met Tanco van Cayenne Stables (v. Epke 474) werd ze in de eerste proef nog derde, maar in de finale zette ze 69,3% neer en dat zorgde ervoor dat ze in het eindklassement net voorbij Esther Posmus met Coco WE (v. Hessel 480) en Hennie Roffel met Gentle Man Jack TKJ (v. Hessel 480) ging. De scores lagen met slechts een halve procent verschil tussen de nummer een en de nummer drie dicht bij elkaar.

Zware Tour: Peter en Mees 497

In de Zware Tour had Marc-Peter Spahn twee ijzers in het vuur. Hij won de Grand Prix met Jeroen 535 (v. Anders 451) en werd tweede met Mees 497 (v. Tymon 456). Hennie Roffel werd derde met Remy Martin TKJ (v. Alwin 469). In de finale werd de Kür op muziek verreden. Daar deed Roffel de beste zaken door Remy Martin naar 72,225% te sturen. Spahn en Mees 497 werden tweede met 71,238% en met Jeroen 535 werd hij derde met 68,638%. Die uitslag had tot gevolg dat Spahn de overwinning greep met Mees en derde werd met Jeroen. Roffel nestelde zich daartussen en verzekerde zich van zilver.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/KFPS