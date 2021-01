Marije Schreven is KFPS Jonge Fokker van 2020

Het JongKFPS heeft op de Online Hengstenkeuring 2020 Marije Schreven uitgeroepen tot Jonge fokker van het Jaar 2020. De in Limburg woonachtige Marije krijgt, naast de wisselbokaal, een door het KFPS aangeboden dekking naar keuze ter waarde van 1000 euro.

Jaarlijks reikt het JongKFPS deze prijs uit tijdens de Centrale Keuring. Die ging dit jaar niet door vanwege Covid-19. Tijdens de Hengstenkeuring is de prijs alsnog overhandigd door de voorzitter van het JongKFPS, Sietske Veenje. Van de 400 leden die aangesloten zijn bij het JongKFPS was Marije de meest succesvolle jonge fokker. Ondanks dat ze nog maar 5 jaar met Friese paarden fokt is haar fokkerij heel succesvol. Het afgelopen jaar kregen twee van haar merries een eerste premie. Haar vierjarige merrie Bieke (Alwin 469 x Teeuwis 369)– die al 77 punten en haar AA in de IBOP verdiende – kreeg meteen het Kroonpredicaat. De andere merrie, haar volle zus Femmie (Alwin 469 x Teeuwis 369) werd Voorlopig Kroon. ‘Marije stak er met kop en schouders bovenuit’, vertelde Sietske.

Hele reeks jonge Fokker van het Jaar

Marije volgt een aantal succesvolle JongKFPS fokkers van het Jaar op. Afgelopen jaar ging de prijs -die in 2016 voor het eerst werd uitgereikt – naar Antonia Derksen, het jaar ervoor kreeg Stan Derksen de titel Fokker van het Jaar, met Antoinet Michel en Jildert Herder.

Bron: Phryso.com