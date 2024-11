Nederlandse stamboeken gezamenlijk aan de slag met gezondheid en welzijn

Met een startbijeenkomst op woensdag 20 november zijn tientallen paardenstamboeken uit de Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) begonnen aan het programma ‘Behouden Paard’. Onder leiding van Wageningen UR gaan de stamboeken genetisch inzicht krijgen in de gezondheid en welzijn van hun paarden.

De Koepel en Wageningen UR hebben financiële ondersteuning gekregen en werken samen met de stamboeken en partners Delta Horses en het Van Haeringen laboratorium aan het project dat in eerste instantie een initiatief was van het KFPS.

Uitdagingen voor de stamboeken

Projectleider en onderzoeker Bart Ducro benoemt de uitdagingen voor de stamboeken. “Bij een gesloten populatie heb je een verhoogd risico op erfelijke gebreken en een afname van gezondheid en vruchtbaarheid. Met dit project gaan we dit proberen te verminderen. Er komt antwoord op de vragen: hoe houden we genetische diversiteit, hoe kunnen we selecteren voor meer gezondheid en welzijn en hoe zorgen we in de fokkerij voor een gezonde toekomst?”

Zeven workshops

Een afvaardiging van de stamboeken gaat komende twee jaar zeven workshops volgen met als doel handvatten te krijgen om te fokken op gezondheid. De workshops beginnen met het updaten van het databestand, het maken van een stamboomanalyse om de verwantschap in kaart brengen en de gezondheid te inventariseren. Uiteindelijk staat het managen van inteelt, de meerwaarde van dna-informatie en de toepassing en communicatie op de agenda.

“Het zijn onderwerpen die je als individuele fokker niet snel oppakt, maar gezamenlijk als fokkers en stamboeken wel in kaart kunt brengen”, aldus Ducro.

Uniek in de paardensector

Samen met een aantal jonge onderzoekers verzorgt Ducro de begeleiding en kennis input. Voor de Friese paarden is Marije Steensma één van de betrokken onderzoekers die al flink in de materie is gedoken om uiteindelijk een genetisch managementplan te presenteren. Ook het KWPN is al verder met het verwerken van dna-informatie. Van deze ervaringen kunnen de andere stamboeken profiteren, waarbij ieder stamboek wel zijn eigen ambities en specifieke uitdagingen kent. Het enthousiasme onder de stamboeken om deel te nemen is groot.

“Het is uniek dat we dit met alle paardenstamboeken in Nederland kunnen oppakken en ervaringen en kennis samen kunnen delen.”

Bron: KFPS