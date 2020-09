Roffels GP-Fries Douwe van R verkocht naar Verenigde Staten

De Fries Douwe van R (v. Maurits), die door Hennie Roffel werd uitgebracht in de Grand Prix (nationaal), is verkocht naar de Verenigde Staten. Dat meldt Hennie Roffel op facebook.

De hengst was in eigendom van van Jolanda Schreuder en Sybren Minkema. Eerder werd hij ook in het tuig uitgebracht door Schreuder. De twee deden ook nog een poging om de hengst goedgekeurd te krijgen bij het KFPS.

Vorig jaar werd Douwe van R. aangemeld voor een eventuele deelname aan het verkorte onderzoek, maar hij werd daarvoor niet aangewezen.

