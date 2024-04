Voormalig KFPS-voorzitter Jaap van der Meulen (61) overleden

Op zondag 14 april is Jaap van der Meulen op 61-jarige leeftijd overleden. Van der Meulen was een bekend Fries hengsteneigenaar, fokker (Stoeterij Bommelsteyn) en voormalig bestuurslid. Afgelopen december ontving hij een Gouden KFPS-Speld voor zijn verdiensten voor het KFPS en het Friese paard. Van der Meulen fokte naast de Friezen ook succesvol met tuigpaarden en was in de tuigpaardenwereld eveneens een bekende naam. Hij zat ook jarenlang in de ledenraad van de KNHS met als aandachtspunt de aangespannen sport.

Van der Meulen is 34 jaar actief geweest als vrijwilliger en bestuurslid voor het stamboek. Hij was hij onder andere chipper, lid van de tatoeëerploeg en meerdere structuurcommissies, lid van de sportraad en negen jaar lid van de ledenraad. Van der Meulen was van 2003 tot 2005 voorzitter van het stamboekbestuur. Aan het begin van die periode ontstond een grote financiële crisis bij het stamboek, door het failliet gaan van het Fries Paardencentrum in Drachten. Daar had het stamboek zo’n 9 ton inzitten. Dankzij verkoop van het failliete centrum en garantstelling van Van der Meulen werd het stamboek uiteindelijk niet in de val van het Fries Paardencentrum meegesleurd. De onrust binnen het stamboek hield echter aan en in 2005 stapte Van der Meulen op als voorzitter. Dit leidde zelfs tot een rechtszaak met het enige andere overgebleven bestuurslid Anke Oosterbaan over het organiseren van een ledenraadsvergadering. Van der Meulen bleef de jaren daarna zeer betrokken bij het wel en wee van het Friezen stamboek en de tuigpaardensport en -fokkerij.

Overige activiteiten

Van der Meulen was ook (mede)eigenaar van hengsten, zoals de Friese hengsten Tjerk 328, Onne 376, Sipke 450, Tymon 456, Wolfert 467, Alwin 469, Epke 474, Tiede 501, Auwert 514 en Kees 531. Zijn meest recente aankoop, Jeppe 537, werd dit jaar de kampioen van de hengstenkeuring. Ook een aantal tuigpaardhengsten zijn deels of helemaal in eigendom van Van der Meulen geweest. Daaronder Hubert VDM en Heliotroop VDM. Naast zijn betrokkenheid bij het KFPS was Van der Meulen actief als bokrechter bij twee- en vierspanwedstrijden, was hij jarenlang secretaris-penningmeester van de Vereniging Het Friese tuigpaard en vervulde hij verschillende functies binnen het KNHS, zoals voorzitter van het forum voor de aangespannen sport. In 2018 werd bij Jaap van der Meulen de ziekte van Parkinson vastgesteld, de laatste weken ging zijn gezondheid sterk achteruit.

Bron: Phryso / Horses.nl