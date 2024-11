Aktion Pur Z overleden

Stoeterij Zangersheide heeft afscheid moeten nemen van Aktion Pur Z (Ars Vivendi x Pilot). De Westfaalse hengst, tevens goedgekeurd bij Zangersheide en Oldenburg, was met Judy Ann Melchior jarenlang een vaste waarde op vijfsterrenwedstrijden. Aktion Pur Z is gisteren overleden in Lanaken, hij werd 26 jaar.

Aktion Pur Z heeft een belangrijke rol gespeeld in de sportcarrière van Judy Ann Melchior. Tot op de dag van vandaag zijn zij één van de weinige combinaties die in een heel GCT-seizoen foutloos zijn gebleven in elke Grote Prijs.

Herinnering en nalatenschap

“Erkend als een van de grote paarden in de geschiedenis, zal de herinnering en nalatenschap van Aktion Pur Z doorgaan via zijn geweldige nakomelingen, die gekoesterd worden door ruiters en fokkers over de hele wereld”, aldus Zangersheide.

Bron: Horses.nl / Zangersheide