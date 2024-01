Blue Hors 2024: nog maar vijf hengsten vers beschikbaar

Afgelopen najaar werd naar buiten gebracht dat Stoeterij Blue Hors in de toekomst een kleinere en eenvoudigere opzet krijgt met een focus op topsport en het dekstation. Kortom: Randbøl sloot zijn deuren en Blue Hors zou naast Stutteri Ask in Kristiansminde op Funen worden gevestigd. Het nieuwe EU-station in Funen is inmiddels geopend en Blue Hors heeft bekend gemaakt welke hengsten beschikbaar zullen zijn via vers sperma.