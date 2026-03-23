Blue Hors Santiano en Blue Hors Baron gecastreerd

Savannah Pieters
Blue Hors Santiano met Nanna Skodborg Merrald.
Door Savannah Pieters

Blue Hors heeft op social media bekend gemaakt dat Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) en Blue Hors Baron (Benicio x Sir Donnerhall I) na afgelopen dekseizoen gecastreerd zijn. Voor beide paarden komt de focus volledig op de sport te liggen.

