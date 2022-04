Brandenburger stammoeder Poesi (30) overleden

Het Brandenburger Haupt- und Landgestüt in Neustadt-Dosse heeft vandaag bekend gemaakt dat de topmerrie Poesie (Brentano II x Gotland) is overleden. Haar bekendste kinderen zijn Poetin en de Samba Hit-broers, maar haar invloed reikt nog veel verder, Poesie is bijvoorbeeld ook de grootmoeder van Quaterback.