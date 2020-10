Forsyth FRH uitgeroepen tot Hannoveraanse Hengst van het Jaar

De 25-jarige Forsyth FRH (For Pleasure x Dorian) is uitgeroepen tot Hannoveraanse Hengst van het Jaar. De hengst was niet alleen zelf succesvol tot op het hoogste niveau maar tekende onder andere ook voor het vaderschap van Fine Lady (mv. Drosselklang II). Deze topmerrie sprong onder Eric Lamaze op de Olympische Spelen van Rio in 2016 naar de individuele bronzen medaille.