Joop van Uytert en gebroeders Brouwer kopen Blue Hors Zackerey

De flink inkrimpende stoeterij Blue Hors maakte onlangs bekend dat in 2024 maar vijf hengsten ter dekking zullen staan bij hen in Denemarken (St. Schufro, Farrell, Santiano, Monte Carlo en Baron). Eén van de andere Blue Hors-hengsten komt naar Nederland: Blue Hors Zackerey (v. Blue Hors Zack) is gekocht door Joop van Uytert en de gebroeders Brouwer.