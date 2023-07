KWPN-hengst Impression naar Japan

De KWPN-goedgekeurde hengst Impression (Don Schufro x Ferro) is verkocht naar Japan. De door Matthijs Maat gefokte hengst werd vorig najaar verkocht naar Zwitserland, maar is inmiddels nog een keer van eigenaar gewisseld. De door Diederik van Silfhout in de Grand Prix uitgebrachte Impression vervolgt zijn carrière nu met Kiichi Harada.