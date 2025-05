NRPS keurt witgeboren dressuurhengst Esquin White goed

Kleurliefhebbers onder de paardenfokkers zijn natuurlijk al bekend met de witgeboren dressuurhengst Esquin White, want de Oldenburger is 6 jaar en al goedgekeurd voor vier Duitse stamboeken. Maar hij is nu ook beschikbaar en goedgekeurd in Nederland. De commissie van het NRPS is gisteravond op bezoek geweest bij Marcel en Tamara van Manen, en gaf de hengst groen licht. Onder het zadel werd hij zeer aansprekend voorgesteld door Cynthia Eggenkamp.

Joyce Lenaerts meldde namens de NRPS-commissie ‘dat Esquin White een heel aansprekende en interessant gefokte hengst is, met naast veel uitstraling natuurlijk ook zijn opvallende kleur. Hij beschikt over een mooie houding en toonde in beweging veel balans en een elegant voorbeengebruik. De hengst kan heel goed galopperen met een goede bergopwaartse sprong. De stap is actief, met veel lichaamsgebruik en ruim voldoende ruimte.’

Iets nieuws

Met zijn kleur brengt Esquin White wat de NRPS-fokkerij betreft iets nieuws in. Hij is geen schimmel. Hij is geen appaloosa. Ook mag je hem geen albino noemen, albinisme komt bij paarden namelijk niet voor. Ook is hij geen cremello! Hij heeft wel een roze huid, maar donkere ogen (en hier en daar een pigmentvlekje bij de ogen, in de neusgaten en bij de geslachtsdelen).

Esquin White Foto: Sandra Nieuwendijk

Zijn kleur wordt omschreven als “dominant white’, dit onder meer om aan te geven dat het niet om ‘lethal white’ gaat. Lethal white komt voor bij paarden die de bontfactor Overo dragen en waarbij het pigment ontbreekt in zulke grote delen van de huid dat het dier niet levensvatbaar is. Meer info over dominant white is te lezen via deze link: https://en.wikipedia.org/wiki/Dominant_white

Bron: NRPS Persbericht